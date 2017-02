৩ লক্ষ টাকার বেশি নগদে লেনদেন করলে কত জরিমানা হবে জানেন?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কালো টাকাকে দেশের অর্থনীতি থেকে দূর করতে উঠেপড়ে লেগেছে কেন্দ্র। সাধারণ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঘোষণা করেছেন, তিন লক্ষ টাকার বেশি নগদে লেনদেন করা যাবে না। রবিবার রাজস্ব সচিব হাসমুখ আধিয়া জানালেন, তিন লক্ষ টাকার বেশি নগদে লেনদেন করলে ১০০ শতাংশ জরিমানা হবে। অর্থাৎ, কেউ যদি ৪ লক্ষ টাকা নগদে লেনদেন করেন, তাহলে তাঁকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। খবরটি জানিয়েছে পিটিআই।

Revenue Secy #HasmukhAdhia says, penalty for doing #cashtransaction to be steep & receiver to have to pay amount equivalent to cash received pic.twitter.com/q0ZS0rO33G

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, পয়লা এপ্রিল থেকে নয়া নিয়ম লাগু হচ্ছে। একটি সাক্ষাৎকারে আধিয়া জানিয়েছেন, যিনি এই টাকা গ্রহণ করবেন, তাঁকেই দিতে হবে জরিমানা। আধিয়া বলেছেন, “ধরুন কেউ যদি ৫০ লক্ষ টাকা নগদে গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকেই ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।” রাজস্ব সচিব আরও জানিয়েছেন, দামি ঘড়ি কিনে কেউ যদি দোকানে নগদে ৩ লাখের বেশি টাকা দেন, তাহলে দোকানির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে। যে কোনও বড় অঙ্কের নগদে লেনদেনের উপরেই কেন্দ্রীয় সরকার কড়া নজর রাখবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কালো টাকার বিরুদ্ধে এই ধরপাকড় জারি থাকবে। ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি থেকে কালো টাকা দূর করতে সরকার সবরকম উদ্যোগ নেবে বলেও আজ সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন হাসমুখ আধিয়া।

Reduction in corporate tax is challenge & cannot be done unless there is increase in share of personal income tax:Revenue Secy #HasmukhAdhia

