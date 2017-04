স্তব্ধ হাইওয়ে, সদলবলে রাস্তা পেরোলেন পশুরাজ! দেখুন ভিডিও

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: হাইওয়ে দিয়ে একের পর এক ছুটে চলেছে গাড়ি। কিন্তু এর মধ্যেই উদয় হলেন পশুরাজ। তাও সদলবলে। আর তাদের দেখেই থমকে গেল গাড়ি। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা পেরোলেও বাকিটা আর পেরোতে পারছেন না ‘পশুরাজ’ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। এদিকে, তারা দাঁড়িয়ে থাকায় স্তব্ধ হয়ে যায় একদিকের যান চলাচল। শেষে সদলবলে পশুরাজের রাস্তা পার করার পরেই স্বাভাবিক হয় যাতায়াত।

শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে গত শনিবার পিপাভাব-রাজুলা হাইওয়েতে। হাইওয়ের দু’পাশে বন। আর তাতেই বাস পশুরাজের। কিন্তু বনের একদিক থেকে আরেকদিকে যেতে গেলে পেরোতে হবে রাস্তা। তাই সদলবলে পাড়ি দিলেন তাঁরা। অর্ধেকটা পেরোনোর পরেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সিংহরা। ফলে আটকে যায় যান চলাচল। তখনই গাড়ির সওয়ারিদের মধ্যে একজন ভিডিওটি তোলেন। এরপরেই সিংহের গর্জনে উল্টোদিকের গাড়িগুলিও থেমে যায়। আর একে একে রাস্তা পার হয় সিংহগুলি। একজনই গোটা দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে অপরদিকে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বনের একদিকে আগুন লাগার কারণেই সিংহরা রাস্তা পার করে অপরদিকে যাচ্ছিল। তবে প্রকাশিত ভিডিওটিতে দেখা যায়, আশ্চর্যজনক ভাবে গোটা দলটির মধ্যে একটি সিংহ যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যায়।

#WATCH Traffic halts on Pipavav-Rajula highway in Gujarat as pride of lions cross the road. pic.twitter.com/qvLF1xZsbd

— ANI (@ANI_news) 16 April 2017