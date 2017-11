নৃশংসতম হামলা টেক্সাসে, বন্দুকবাজের গুলিতে ঝাঁজরা ২৬

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মার্কিন মুলুকে ফের হত্যালীলা চালাল বন্দুকবাজ। লাস ভেগাস, নিউ ইয়র্কের পর এবার রক্তাক্ত টেক্সাস। রবিবার দক্ষিণ টেক্সাসের সাদারল্যান্ড স্প্রিংস এলাকার একটি গির্জায় ভয়াবহ হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। ওই ঘটনায় এপর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। আহত বহু।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ২০ নাগাদ ‘ফার্স্ট ব্যাপটিস্ট চার্চে’ প্রার্থনার সময় আচমকা হামলা চালায় এক ব্যক্তি। কালো পোশাক ও ব্যালিস্টিক ভেস্ট পরা ওই বন্দুকবাজের হাতে ছিল অ্যাসল্ট রাইফেল। মুহূর্তের মধ্যেই সে অন্তত ২৬ জনকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয়। শেষ পাওয়া খবরে, মৃত ২৬, আহতের সংখ্যা অন্তত ২০। মৃতদের বয়স ৫ থেকে ৭২-এর মধ্যে। গুলিতে গির্জার মধ্যেই ২৩ জনের মৃত্যু হয়, ২ জনের দেহে মেলে বাইরে। হাসপাতালে মারা যান একজন। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ এবট জানিয়েছেন, তাঁদের ইতিহাসে এত বড় গণহত্যা আগে ঘটেনি। বন্দুকবাজ যখন গুলি চালাচ্ছিল, তখন স্থানীয় এক বাসিন্দা পরিস্থিতি দেখে নিজের বন্দুক থেকে হামলাকারীর দিকে গুলি ছোড়েন। তারপরই সে গির্জা থেকে পালিয়ে যায়। খানিকক্ষণ পর নিজের গাড়ি থেকে ওই বন্দুকবাজের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গাড়িতে আরও বহু অস্ত্র ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত আত্মহত্যা করেছে, না স্থানীয় কোনও বাসিন্দার গুলিতে মারা গিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017