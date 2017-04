‘৪.৩ কোটি বিধবা মহিলাদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মাথাব্যথা নেই!’

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তিন তালাক নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই বিতর্ক উসকে দিলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল-মুসলিমিনের অধ্যক্ষ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কিছু বিতর্কিত প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তিন তালাক প্রথাকে ইস্যু করা হচ্ছে কিন্তু বিধবা মহিলাদের বিষয়ে সংবাদমাধ্যম চুপ কেন, সেই প্রশ্নও করেছেন ওয়াইসি।

ওয়াইসির অভিযোগ, সমস্ত সংবাদমাধ্যম, টিভি চ্যানেলের সঞ্চালকরা তিন তালাক ইস্যুতেই ব্যস্ত। কিন্তু দেশের ৪.৩ কোটি বিধবা মহিলাদের নিয়ে কেউ ভাবান্বিত নয়। তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায় না, সওয়াল তুলেছেন তিনি। তিনি ২০১১ সালের সুমারি অনুযায়ী, দেশে এই মুহূর্তে ৪.৩ কোটি বিধবা মহিলার বাস। তার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু মহিলা একলা থাকেন।

One more proof about percentage of Divorce amongst Hindus,Muslims,Christians,Sikhs & see Muslim % but Qs is Talaaq pic.twitter.com/YllOkZ8Mwz

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 18, 2017