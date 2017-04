হিমাচল প্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৪৪

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় বুধবার হিমাচল প্রদেশে মৃত্যু হল ৪৪ জনের৷ হিমাচল প্রদেশের সিমলা জেলার নেরওয়া এলাকায় টনস নদীতে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাসটি৷ বাসে মোট ৫৬ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ৷ এখনও কয়েকজনের খোঁজ মেলেনি৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে পুলিশের আশঙ্কা৷

BREAKING: Official says 44 people have been killed in a bus plunge in northern India’s mountainous Himachal Pradesh.

