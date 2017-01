শাহরুখ নয়, এবার আব্রামের সাক্ষাৎকারেই মজল নেটদুনিয়া

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ছবির জগতে এখনও পা রাখেনি৷ তবে তার ফ্যানের সংখ্যা সুপারস্টার বাবাকেও মাঝে-মধ্যে অবাক করে দেয়৷ তাকে এক ঝলক দেখার জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে তার অনুগামীরা৷ ঠিকই বুঝেছেন৷ কথা হচ্ছে, শাহরুখ পুত্র আব্রামের৷ জন্মের পর থেকেই যে কোনও না কোনও কারণে খবরের শিরোনামে থাকে৷ এবার বাবার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের অনুষ্ঠানে যোগ দিল ছোট্ট আব্রাম৷

সম্প্রতি একটি সংবাদ সংস্থাকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে লাইভ সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন কিং খান৷ ক্যামেরা থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে বাবার কথা শুনছিল আব্রাম৷ কিন্তু বেশিক্ষণ বাবার থেকে আর দূরে থাকতে পারল না সে৷ না, একঘেমেয়ির কারণে নয়৷ জুনিয়র খানের বুড়ো আঙুলে নাকি খুব ব্যথা করছিল৷ তাই ছুটে গিয়ে বাবাকে ব্যথার জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সে৷ বাবাও ম্যাজিক করে এক মুহূর্তে ছেলের ব্যথা উধাও করে দেন৷ আব্রামকে কাছে পাওয়ার এমন সুযোগ কি আর সঞ্চালক হাতছাড়া করতে চান? ‘রইস’, ‘কাবিল’-এর সাফল্যের মাঝেও যার টিআরপি আকাশছোঁয়া, তার মুখ থেকে দু-একটা কথা না শুনলে হয়? তাই তারও সাক্ষাৎকার নেওয়া হল৷ আব্রামের উপস্থিতিই লাইভ অনুষ্ঠানকে আরও জমজমাট করে তুলল৷ বাবা-ছেলের মিষ্টি কথোপকথন দেখে দর্শকদের মুখ থেকে একটা আওয়াজই বেরিয়ে এল, “অঅঅ…৷”

সাড়ে তিন বছরের আব্রাম যে বাবার বাধ্য ছেলে, ভিডিও দেখলেই তা বুঝতে পারবেন আপনিও৷ ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে৷ জুনিয়র খানের প্রথম সাক্ষাৎকার দেখে ফেলুন ক্লিক করে ৷

We got to witness some very adorable moments between the doting dad SRK & little AbRam Khan during FB live chat with @TheViralFever! ❤ pic.twitter.com/BxB3LRQ3FR

— SRK Universe (@SRKUniverse) January 29, 2017