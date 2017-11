বেজিংয়ের ভোলবদল, মোদির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার শপথ চিনা প্রেসিডেন্টের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে সম্পূর্ণ ভোলবদল করলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শুক্রবার চিনা বিদেশমন্ত্রক তাঁকে উদ্ধৃত করে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নয়া জমানার চিন ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চায়। নয়াদিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায় রচনা করতে চায় বেজিং।

দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে এই প্রথম আগামী ১০ নভেম্বর ভিয়েতনামে যাচ্ছেন চিনা প্রেসিডেন্ট। সেখানে এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কোঅপারেশন সামিটে যোগ দেবেন তিনি। গত ১৮-২৪ অক্টোবর চিনা কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে নয়া নীতি গৃহীত হয়েছে দলের অন্দরে। এশিয়ার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে চিনা প্রেসিডেন্টের বৈঠকের অনুমতি মিলেছে। সে দেশের সহকারী বিদেশমন্ত্রী চেন শিআওডং সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে চিন সুসম্পর্ক রেখে চলার অঙ্গীকারও করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সুকৌশলে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ বাণিজ্যিক নীতি নিয়ে কোনওরকম প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন চেন।

