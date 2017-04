Snapchat সিইও-র বক্তব্যকেই সমর্থন আলিয়ার

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভারতকে ‘গরিব দেশ’ বলে জনরোষের মুখে স্ন্যাপচ্যাটের সিইও ইভান স্পিজেল। প্রতিবাদে এই জনপ্রিয় অ্যাপ ব্যবহারকারীরা আন-ইনস্টল করছেন স্ন্যাপচ্যাট। কিন্তু কী বলেছেন স্ন্যাপচ্যাট সিইও ইভান স্পিজেল? তিনি এদিন জানিয়েছেন, স্ন্যাপচ্যাট সকলের জন্য। গোটা বিশ্বের মানুষ বিনামূল্যে এই অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন, “সংস্থার কিছুই লুকানো নয়। স্ন্যাপচ্যাট একটি পাবলিক কোম্পানি।” তবে দেশজুড়ে ইভানের বিরুদ্ধে সমালোচনার মধ্যেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন জানিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। আলিয়া বলেছেন, “আমার মনে হয় না উনি (ইভান স্পিগেল) এরকম কিছু বলেছেন।”

@arjun_kanungo EX-EMPLOYEE!!! It was not @evanspiegel himself who said it. 😒 Thanks @gauravgera for this pic 💜 pic.twitter.com/BOXtNW677f

— Suman (@SumBhatti) April 16, 2017