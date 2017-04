বন্ধু বিনোদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইন্টারভিউর মাঝপথে উঠে পড়লেন বিগ বি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ‘অমর আকবর অ্যান্টনি’ ছবির নাম উঠলেই তিন কিংবদন্তির মুখ দর্শকদের সামনে ভেসে ওঠে৷ বিনোদ খান্না, ঋষি কাপুর এবং অমিতাভ বচ্চন৷ যে তিনজনের মধ্যে প্রথমজন বৃহস্পতিবার জীবনকে বিদায় জানালেন৷ দীর্ঘদিনের সহকর্মী তথা বন্ধুর প্রয়াণে শোকাহত আকবর এবং অ্যান্টনি৷ তাই বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন৷ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন৷ টুইটারে দুঃখপ্রকাশ করেছেন ঋষি কাপুরও৷

পরিচালক রামগোপাল বর্মার আসন্ন ছবি সরকার ৩-এর জন্য একটি ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন বিগ বি৷ তখনই তাঁর কাছে খবরটা এসে পৌঁছয়৷ এক মুহূর্ত দেরি না করে ইন্টারভিউর মাঝপথেই উঠে পড়েন৷ সোজা চলে যান হাসপাতালে৷ ‘মুকাদ্দর কা সিকান্দর’, ‘হেরা ফেরি’, ‘রেশমা অউর শেরা’-র মতো একগুচ্ছ সুপারহিট ছবি একসঙ্গে উপহার দিয়েছেন তাঁরা৷ তাই বিনোদ খান্নার চলে যাওয়াটা চলচিত্র জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেই মনে করছেন বিগ বি৷ এদিকে টুইটারে ঋষি কাপুর লিখেছেন, বিনোদ খান্নাকে তিনি মিস করবেন৷

My prayers and heartfelt condolences to his loved ones and his family. Very sad day for all of us. May his soul rest in peace. Amen. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 27, 2017

‘রুক জানা নহি তু কহি হারকে, কাঁটো কে চলকে মিলেঙ্গে সায়ে বাহারকে ও রাহি ও রাহি…।’ দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভোগার পর শেষমেশ হার মানলেন ‘রাহি’। ৭০ বছর বয়সে নিভল জীবন বাতি। জনপ্রিয় এই বলিউড তারকার মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা দেশের চলচিত্র মহলে। অভিনেতা রজনীকান্ত থেকে অনুপম খের, সকলেই টুইটারে শোক জ্ঞাপন করেছেন৷

#VinodKhanna ji had a magnetic charm & persona. Both on & off screen. He was kind, affectionate & helpful. Loved his panther like walk. 🙏🙏 pic.twitter.com/q01Hmqxbdp — Anupam Kher (@AnupamPkher) April 27, 2017

My dear friend Vinod Khanna… will miss you, RIP. My heartfelt condolences to the family. — Rajinikanth (@superstarrajini) April 27, 2017

বরুণ ধাওয়ান লিখেছেন, “বড়পর্দায় বলিউডের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম অভিনেতাকে আর দেখা যাবে না৷ বিনোদন দুনিয়া একজন কিংবদন্তিকে হারাল৷”

#Vinodkhanna will always remain the coolest and most good looking actor to grace the Indian screens.The industry has lost a legend today. — Varun Dhawan (@Varun_dvn) April 27, 2017

সোনাক্ষী সিনহা লিখেছেন, “ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা অভিনেতা এবং একজন অত্যন্ত ভাল মানুষকে হারালাম৷ দাবাং ছবিতে ওঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় আমি ধন্য৷”

A huge loss to the film industry. One of the nicest and most charming gentlemen ive had the pleasure of working with. #VinodKhanna sir, RIP. — NOOR (@sonakshisinha) April 27, 2017

অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, “বলিউডে তাঁর অবদান এবং সাফল্যকে সম্মান জানাই৷”

Remembering d glorious achievements & contribution of Vinod KhannaJI in cinema& his inspirational contribution as a human being in life RIP — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) April 27, 2017

বিনোদ খান্নার প্রয়াণে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার মুম্বইতে বাতিল করা হল ‘বাহুবলী: দ্য কনক্ল্যুশন’-এর প্রিমিয়ার শো৷