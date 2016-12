ধুলাগড়ে ঢুকতে দেওয়া হল না বিজেপির সংসদীয় দলকে

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অশান্ত ধুলাগড়ে ঢুকতে দেওয়া হল না বিজেপির সংসদীয় দলকে৷ শনিবার হাওড়ার ধুলাগড়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যায় বিজেপির সংসদীয় প্রতিনিধিদল৷ কিন্তু ধুলাগড়ে ঢোকার মুখেই পুলিশ তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় বলে অভিযোগ৷ বিজেপি সাংসদ সত্যপাল সিংয়ের অভিযোগ, “আমাদের ঢুকতে দিলে কোনও অশান্তি হত না৷ আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই এসেছি৷ আমাদের উপস্থিতিতে জনতা কোনওরকম অশান্তিতে জড়াতেন না৷” ধুলাগড়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ৷

গত কয়েকদিন ধরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে রয়েছে হাওড়ার ধুলাগড়৷ সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত আহত হয়েছেন ২৫ জনেরও বেশি৷ একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূর ধুলাগড়ের একাধিক পাড়া। অভিযোগের তির স্থানীয় কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে৷ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে পুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রায় শতাধিক বাড়ি, লুঠপাটও চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে পালান বাসিন্দারা। প্রশাসনের তরফে কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হচ্ছে৷ রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে৷ তৈরি রাখা হয়েছে র‍্যাফ৷

I can tell you if we are allowed, public wont indulge in any violence, peace will be ensured: Satyapal Singh, BJP pic.twitter.com/dmn5OJZiE6

— ANI (@ANI_news) December 24, 2016