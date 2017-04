গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিত দিল্লিতে, ইভিএমকেই দুষছে আপ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ইঙ্গিত আগে থেকেই ছিল৷ দিল্লি পুরভোটে বিজেপি যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগোবে তা জানিয়ে দিয়েছিল একাধিক সমীক্ষা৷ প্রত্যাশামতোই ভোটগণনার গোড়া থেকেই গেরুয়া ঝড় শুরু দিল্লিতে৷

রাজধানীর তিনটে পুরসভাতেই এখনও পর্যন্ত গণনায় এগিয়ে আছে বিজেপি৷ এতটাই এগিয়ে যে দিল্লি পুরসভা বিজেপির দখলে আসা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা৷ এমসিডি নর্থে ৬৮টি আসন দখল করেছে বিজেপি৷ দ্বিতীয় স্থানে আছে কংগ্রেস৷ আপের জায়গা তৃতীয়৷ সাউথ ও ইস্টেও শীর্ষে বিজেপি৷ তবে এ দু’টো পুরসভায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে বিজেপি৷ সামগ্রিকভাবে বিজেপির ভোট বেড়েছেও অনেকটা৷ আপের খেকে যে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তা ভোটের হারেই স্পষ্ট৷

উত্তরপ্রদেশের পর দিল্লি পুরভোটেও এই সাফল্য মেলায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া বিজেপি শিবিরে৷ দলের তরফে জানানো হয়েছে, বিজেপির কর্মসূচি, নীতি ও নেতৃত্বের প্রতি যে মানুষের বিশ্বাস আছে, তার প্রমাণ মিলছে ভোটে৷ যদিও পাল্টা দাবি আপ-এর৷ মোদি হাওয়া নয়, স্রেফ ইভিএম কারচুপির জন্যই যে বিজেপির জয়, অভিযোগ এমনটাই৷

তবে ভোটে নিজেদের পরাজয় মেনে নিয়েছে কংগ্রেস৷ কোনও দোষারোপ না করে প্রতিটি ভোটকে শিক্ষণীয় বলেই মন্তব্য করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিলা দীক্ষিত৷

Aggressive campaign karna chahiye tha, maine campaign nahi kiya kyunki kisi ne mujhe kaha hi nahi: Sheila Dikshit #DelhiMCDElections2017 pic.twitter.com/zNNe5jWosZ

পুরসভার এই জয় সুকমায় নিহত আধাসেনাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে বিজেপি৷

Poster put up outside BJP HQ dedicating MCD win to CRPF jawans who lost their lives in #sukmaattack #DelhiMCDElections2017 pic.twitter.com/vpTePAclNM

— ANI (@ANI_news) April 26, 2017