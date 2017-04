ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে খোঁজ মিলল ১০০ মিটার দীর্ঘ গোপন সুড়ঙ্গের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে খোঁজ মিলল প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ লুকানো সুড়ঙ্গের। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, উত্তর দিনাজপুরের ফতেহপুরের কাছে এই টানেলটির খোঁজ মিলেছে। টানেলটির হদিশ পায় বিএসএফ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, গরু বা সোনা পাচারের জন্যই এই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে থাকতে পারে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ৪০৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে রুটিন তল্লাশির সময় সুড়ঙ্গটির খোঁজ মেলে। কিষাণগঞ্জে বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে বিএসএফের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল দেবী শরণ সিং পিটিআইকে জানিয়েছেন, সম্ভবত পাচারকারীরাই ফেন্সের নিচে ওই সুড়ঙ্গটি খুঁড়েছে। রাতের অন্ধকারে প্রতিদিন অল্প অল্প করে খোঁড়া হয়েছে টানেলটি, অনুমান বিএসএফের।

West Bengal: BSF has detected a 100 metre-long tunnel at India-Bangladesh border in Fatehpur under North Dinajpur district. pic.twitter.com/6tI5hBPGL9

গত ২০ বছরে এই নিয়ে বিএসএফ অন্তত এক ডজনেরও বেশি এরকম গোপন সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছে সীমান্তবর্তী এলাকায়। শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয়, ভারত-পাক সীমান্তেও এরকম সুড়ঙ্গের দেখা পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে গত ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ টানেলের সন্ধান মেলে। সুড়ঙ্গটি প্রায় আড়াই ফুট চওড়া ছিল। ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা যাতায়াত করত বলে অনুমান কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

তবে এদিন উত্তর দিনাজপুরের চোপরায় যে সুড়ঙ্গটির খোঁজ মিলেছে সেটি মূলত গরু-সহ অন্যান্য গবাদি পরশু ও সোনা পাচারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে বলে মনে করছে বিএসএফ। গত মার্চ মাসে মেঘালয়েও ২০-২৫ ফুট গভীর আর একটি সুড়ঙ্গের খোঁজ পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা।

West Bengal: Officials say that tunnel has been started from Bangladesh side for the purpose of smuggling of small contraband articles. pic.twitter.com/svFYtgTXUj

