সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম নেই, জামিন মঞ্জুর কুণাল ঘোষের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সারদা কাণ্ডে এবার স্থায়ী জামিন পেলেন কুণাল ঘোষ। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। বিচারপতি অসীমকুমার রায় ও বিচারপতি মলয় মারুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

মঙ্গলবার সারদা কাণ্ডে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। কিন্তু সেখানে নাম ছিল না তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষের। বর্তমানে এই মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা প্রমাণ হলে সাজার মেয়াদ যা হত, তার থেকেও বেশি সময় তিনি বিচারাধীন অবস্থায় কাটিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল আদালত। ইতিমধ্যেই টেলিকম মন্ত্রকের তরফে তাঁকে কলকাতা সার্কেলের চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়েছে। এই মর্মে তাঁর কাছে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। তিনি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক বলে মন্ত্রককে জানিয়ে দিয়েছেন বলেও সূত্রের খবর। তবে সেখানে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই জামিন নিয়েই। অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হতে পারত সেক্ষেত্রে। আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা ছিল, কেন্দ্রীয় পদে নিয়োগের চিঠি থাকায় স্থায়ী জামিন পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে তাঁর। তার আগেই কলকাতা হাইকোর্ট অবশ্য তাঁর জামিন মঞ্জুর করল। সারদা কাণ্ডে সিবিআইয়ের চার্জশিটে তাঁর নাম না থাকায় এই সিদ্ধান্ত আদালতের।

Saradha chit fund scam: Calcutta High Court division bench confirms bail of Kunal Ghosh as his name was not mentioned in the charge sheet.

