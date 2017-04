জাল পাসপোর্ট মামলায় দোষী সাব্যস্ত, কড়া শাস্তির মুখে ছোটা রাজন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: জাল পাসপোর্ট মামলায় আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন ছোটা রাজনকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির এক আদালত৷ পাশাপাশি আরও তিনজনকে এই মামলায় দোষী বলে জানানো হয়৷ মঙ্গলবার তাদের সাজা ঘোষণা করা হবে৷

ছোটা রাজনকে জাল পাসপোর্ট পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল তিন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলার বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ ছিল, ওই তিন ব্যক্তিই ছোটা রাজনকে মোহন কুমারের নামে একটি পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিল৷ এরপরই জাল পাসপোর্টের মামলা দায়ের করে সিবিআই৷ তদন্তের পর সোমবার তিন আমলাকে দোষী সাব্যস্ত করল সিবিআই-এর বিশেষ আদালত৷ রাজন-সহ চারজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৭১, ৪৬৮, ৪৬৭, ৪১৯ এবং ১২০বি ধারা এবং পাসপোর্ট অ্যাক্টের ১২ ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে৷

Chhota Rajan case: A Delhi Court also ordered arrest of three other convicts with immediate effect. They are currently out on bail.

