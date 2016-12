ছাত্রদের সঙ্গে এশিয়া কাপ জয়ের আনন্দে মাতলেন কোচ দ্রাবিড়

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বাইশ গজে ব্যাট হাতে হোক অথবা ডাগআউটে নেপথ্যে, রাহুল দ্রাবিড় রবাবরই নিঃশব্দে নিজের সেরাটা দিতে অভ্যস্ত৷ ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কিংবদন্তিদের ভিড়ে তাই হয়তো ‘আনসাং হিরো’ হিসেবেই রয়ে গিয়েছেন তিনি৷ বুট জোড়া তুলে রাখার পর নয়া ভূমিকায় দেখা গিয়েছে দ্রাবিড়কে৷ বাইশ গজের মতো সেখানেও সফল তিনি৷ তাঁর হাত ধরেই শুক্রবার নয়া মাইলস্টোন ছুঁয়েছে ভারতীয় জুনিয়র দল৷ এমন উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে কোচকে পাশে না পেলে কি আর সেলিব্রেশন জমে? তাই ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন মিস্টার ডিপেন্ডেবলও৷

ক্যামেরার সামনে সচরাচর আসতে দেখা যায় না ভারতীয় কিংবদন্তিকে৷ সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেলফি তোলার হুজুগে মাতেন না৷ শ্রীলঙ্কাকে ৩৪ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেই দ্রাবিড়কেই পাওয়া গেল এক্কেবারে অন্য মেজাজে৷ দলের ক্রিকেটার এবং স্টাফদের সঙ্গে সেফলি তুললেন কোচ দ্রাবিড়৷

কলম্বোয় সদ্য সমাপ্ত টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে জুনিয়র টিম ইন্ডিয়া৷ তরুণদের পারফরম্যান্সের খুশি কোচ রাহুল বলছেন, “ফের এই যুবভারতের সঙ্গে কাজ করে দারুণ লাগল৷ এরাই ভবিষ্যতের তারকা৷ এদের মধ্যে ভাল পারফর্ম করার খিদে রয়েছে৷”

এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন টেস্ট নেতা বিরাট কোহলি৷ দলের অধিনায়ক অভিষেক এবং কোচ দ্রাবিড়কে এমন সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিংও৷

U-19 Champions Asia Cup.. the young guns 💪 👊 congratulations to captain Abhishek &whole team.. Dravid bringing the best out of them! @BCCI pic.twitter.com/yr9tB6k3wQ

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 24, 2016