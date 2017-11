গরিবের ভরতুকির ৫৭,০০০ কোটি টাকা লুটের অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: হিমাচল প্রদেশে তিনটি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে গিয়ে রবিবার কংগ্রেসকে জোরাল আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, ‘কংগ্রেসের আমলে ভরতুকির নামে সরকারি কোষাগার লুট হয়েছে। ৫৭,০০০ কোটি টাকার কারচুপি হয়েছে গরিব মানুষকে নানা প্রকল্পে ভরতুকি পাইয়ে দেওয়ার নামে।’ বিজেপি ক্ষমতায় এসে ভরতুকির টাকা সরাসরি গরিবদের ব্যাঙ্কে পাঠানোয় দিশেহারা হয়ে কংগ্রেস তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে বলে এদিনের জনসভা থেকে সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, হিমাচলে ভোট হবে একপেশে, বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে।

PM Shri @narendramodi is addressing public meeting in Kullu, Himachal Pradesh. Watch LIVE at https://t.co/Sfv9Z49LED #ModiDhumal4Vikas pic.twitter.com/1PbReecr0x

রবিবার প্রথমে উনা, পরে পালমপুর ও শেষে কুলুতে নির্বাচনী জনসভা করেন মোদি। আসন্ন ৯ নভেম্বর এই পাহাড়ি রাজ্যে ৬৮ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভার নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রীত্বের লড়াইয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের বীরভদ্র সিং ও বিজেপির প্রেম কুমার ধুমাল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে বিজেপিই। তবে হাওয়া যে কখন কোনদিকে ঘুরবে সে কথা আগাম আঁচ করা সম্ভব নয়। সেটা বুঝেই সম্ভবত এদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরাল আক্রমণ শানিয়েছেন মোদি। তাঁর বক্তব্য, হিমাচল প্রদেশকে পাঁচ মাফিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা অবিলম্বে জরুরি। খনি, জঙ্গল, ড্রাগ, টেন্ডার ও ট্রান্সফার মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠছে বলে সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী।

For 70 years, Congress ruled the country but they were only involved in corruption, spreading lies, casteism & nepotism: PM Modi pic.twitter.com/ZZ8PFUnid2

— ANI (@ANI) November 5, 2017