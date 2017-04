উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ‘প্রবল’ সংঘর্ষ শুধু সময়ের অপেক্ষা, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর মাথাব্যথা বাড়িয়েই চলেছে উত্তর কোরিয়া৷ পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে যে কোনও মুহূর্তে চরম সংঘাতে যেতে পারে ওয়াশিংটন, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের৷ তবে আমেরিকার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার দ্বন্দ্বের জন্য এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বে যে ডামাডোল তৈরি হয়েছে, সেটা শান্তিপূর্ণভাবেই মেটাতে চান বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট৷

নিজের দফতরে ১০০ দিন কাটানোর পর এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানিয়েছেন, মার্কিন-সহ আন্তর্জাতিক মহলের সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে উত্তর কোরিয়া যেভাবে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করেই চলেছে তাতে তিনি উদ্বিগ্ন৷ গত ১৫ এপ্রিল পিয়ংইয়ং তাদের সেনাবহরের শক্তি প্রদর্শন করেছে৷ কিম ইল সাংয়ের ১০৫ তম জন্মবার্ষিকীতে রাজধানীর রাস্তায় বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করেন উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধবাজ নেতা কিম জং উন৷

পাল্টা ওয়াশিংটন জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলে পৌঁছে যাবে মার্কিন বিমানবাহী সুবিশাল রণতরী ইউএসএস কার্ল ভিনসন৷ উত্তর কোরিয়ার হুমকি ও আগ্রাসনের মোকাবিলায় দক্ষিণ কোরিয়ার নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ নৌ মহড়া চালাবে কার্ল ভিনসনে মোতায়েন কয়েক হাজার মার্কিন মেরিন৷ উত্তেজনা বাড়তেই দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলে পৌঁছে গিয়েছে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে বোঝাই একটি অত্যাধুনিক মার্কিন সাবমেরিন৷ এটি পরমাণু শক্তিচালিত৷

There is a chance that we could end up having a major, major conflict with North Korea, absolutely says US President Donald Trump pic.twitter.com/dAHtNo0P7y

