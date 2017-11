বৈঠকে বসছে জিএসটি কাউন্সিল, দাম কমতে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে দাম কমতে পারে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের। এমনটাই অনুমান অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের। কারণ, চলতি সপ্তাহেই বৈঠকে বসতে চলেছে সর্বশক্তিমান জিএসটি কাউন্সিল। হাতে তৈরি আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের পণ্য-সহ আরও বেশ কিছু পণ্য যেগুলি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের কাজে লাগে, সেগুলির উপর লাগু কর কিছুটা কমানো হতে পারে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বে আগামী ১০ নভেম্বর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যে সমস্ত পণ্যে ২৮% জিএসটি ধার্য রয়েছে, সেগুলির উপর থেকে খানিকটা কর কমানো হতে পারে। এর পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বস্তি দিতে কর কাঠামোতে কিছু বদল আসতে পারে। গত পয়লা জুলাই এক ডজনেরও বেশি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় করের পরিবর্তে চালু হওয়া জিএসটি নিয়ে প্রতি মাসেই বৈঠক করবে এই জিএসটি কাউন্সিল। সূত্রের খবর, নিত্যপ্রয়োজনীয় যে সব পণ্যের উপর ২৮% জিএসটি লাগু হয়েছে, সেগুলি কমিয়ে ১৮% করা হতে পারে। কিছু প্লাস্টিকের জিনিসের দামের উপর ১৮% জিএসটি লাগলেও শাওয়ার, বেসিন, সিঙ্ক, ল্যাভটোরি প্যান, সিট, কভারের উপর ২৮% কর দিতে হয়। সেগুলির দাম নিয়েই নতুন করে আলোচনায় বসতে পারে কাউন্সিল। ওয়াশিং মেশিনের কম্প্রেসারের উপর থেকেও কমতে পারে করের বোঝা।

Items of common use to attract lower GST #GoodAndSimpleTax pic.twitter.com/2sXc0mGs05

বস্তুত, দেশ জুড়ে সমালোচনার মুখে পড়ে জিএসটি ও কর কাঠামো নিয়ে চলতি সপ্তাহেই নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অফলাইনেও জিএসটি রিটার্ন ফাইল করা যাবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে রিটার্ন ফাইল দাখিল করার পাশাপাশি চিরাচরিত পদ্ধতিতেও সুবিধা পাবেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে রিটার্ন জমার শেষ দিনগুলিতে একসঙ্গে বহু ব্যবসায়ী অনলাইনে রিটার্ন জমা করার জন্য ওয়েবসাইটে প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। এই নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। ব্যবসায়ীদের সংগঠন এ ব্যাপারে সিবিআই তদন্তেরও দাবি করেছে। তাই সরকার করদাতাদের সমস্যার সুরাহা করতে অফলাইন পদ্ধতিতে রিটার্ন জমার ব্যবস্থা করল। শনিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জিএসটির কারণে ছোট ব্যবসায়ীদের যে সব সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে, তা দূর করতে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

GST is a giant step towards India’s economic integration…we are continuously taking feedback to ensure a GST that benefits everyone. pic.twitter.com/wHMb9ox6dB

— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2017