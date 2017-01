সাধারণতন্ত্র দিবসে নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলল পারিকরের এই ছবি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আকাশে ‘সুখোই’ মাটিতে ‘ভীষ্ম’। ৬৮তম সাধারণতন্ত্র দিবসে দুনিয়া দেখল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সামরিক শক্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিতে দেখা গেল ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র। তবে নেটদুনিয়ায় প্রবল আলোচনার মধ্যমণি হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল ‘ঘুমন্ত’ পারিকরের ছবি।

রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে চলছিল প্যারেড। সেসময়ই পারিকর নাকি ঘুমোচ্ছিলেন। এমনটাই বলছেন নেটিজেনরা। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পর ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেউ বলছেন, পারিকর নাকি দেশের কথা ভেবে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আবার কোনও টুইটে তাঁকে ‘স্লিপিং বিউটি’ বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

কর্মস্থলে রাজনৈতিক নেতাদের ঘুমিয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। গত বছর সংসদে ঘুমন্ত অবস্থায় কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল।যদিও রাহুল জানিয়েছিলেন, তিনি চোখ বুঝিয়ে শুনছিলেন মাত্র। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর যে ছবিটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে তাঁকে চোখ বন্ধ করেই দেখা গিয়েছে। যদিও তা প্রমাণ করে না যে তিনি ঘুমন্ত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে নিয়ে এ ধরনের রসিকতার প্রতিবাদও করেছেন নেটদুনিয়ার অনেকে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে অবশ্য এখনও এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

Mananiya Raksha Mantri is all ears, attentive as ever, while-soldiers-are-on-the-border…. pic.twitter.com/jVDn0AoN9g

Manohar Parrikar became 1st ever Defence Minister of India to sleep during Republic Day on #26thJanuary Parade 2017! #SleepingBeautyParrikar pic.twitter.com/DK05l3A8Q0

— Samar (@Samar_Anarya) January 26, 2017