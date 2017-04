বায়ুসেনা কর্মীকে হেনস্তা, আটক ৩

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বাইকের ধাক্কায় মারুতি সুইফ্ট গাড়িটিতে একটু খোঁচা লেগেছিল। আর এই সামান্য দোষে দিনে-দুপুরে বেধড়ক মারা হয়েছিল এক বায়ুসেনা কর্মী এবং তাঁর এক সহকর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছিল গত বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লির মেহরাউলি-বদরপুর রোডে। অভিযুক্ত এক দুধ বিক্রেতা, এক হোটেল কর্মী এবং নাইটক্লাবের এক বাউন্সারকে শনিবার রাতে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার বাইকে করে ফিরছিলেন আক্রান্ত বায়ুসেনা কর্মী সুজয় কুমার সিকান্দার ও তাঁর সহকর্মী। তিনি বর্তমানে তুঘলকাবাদে কর্মরত। বাইকে করে অফিস যাওয়ার পথে একটি গাড়িতে ধাক্কা লেগে যায়। এরপরেই শুরু হয় বচসা। রাস্তার মধ্যেই হেনস্তা করা হয় সুজয় কুমার ও তাঁর সঙ্গীকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, পাঁচ জন মিলে সিকান্দার এবং তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। সে সময় সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। ঘটনার পরে সঙ্গম বিহার পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেন সিকান্দার। অপরিচিত ব্যক্তিদের নামে ডাকাতি, খারাপভাবে গাড়ি চালানো এবং হেনস্তার অভিযোগ আনে পুলিশ।

দেখুন ভিডিও:

Airforce officer in uniform beaten in Delhi. Kashmir vs Delhi ? #BJP4Delhi #MCDelections2017 pic.twitter.com/qNjexlqzuQ

পরে গোটা ঘটনাটির একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে কীভাবে ওই বায়ুসেনা কর্মীকে মারধর এবং হেনস্থা করা হয়। এরপরেই শুরু হয় সমালোচনা। অনেকেই টুইট করে গোটা ঘটনার নিন্দা করেন। পরে ভিডিওটি পুলিশ কমিশনার অমূল্য পটনায়ককে টুইট করে দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিও তোলেন বিজেপি সাংসদ রাজীব চন্দ্রশেখর। এমনকী সাধরণ মানুষকে অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সাহায্যের আবেদন জানান তিনি। এরপরেই ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

Dear @CPDelhi Pls ensure this is investigated n these guys are brought to book ! Rqst ur intrvntion @HMOIndia @KirenRijiju @FlagsOfHonour https://t.co/gjJN0SH7Et

— Rajeev Chandrasekhar (@rajeev_mp) April 21, 2017