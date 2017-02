সত্যার্থীর চুরি যাওয়া নোবেলের রেপ্লিকা উদ্ধার, আটক তিন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কয়েকদিন আগে কৈলাশ সত্যার্থীর বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া নোবেলের রেপ্লিকাটি অবশেষে খুঁজে পেল দিল্লি পুলিশ। রবিবার তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, যারা যারা চুরি করেছে তাদের চিহ্নিত করা গিয়েছে এবং ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে তিন জনকে আটকও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নোবেলের রেপ্লিকাটির সঙ্গে অন্যান্য চুরি যাওয়া জিনিসও উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

#UPDATE Replica of Kailash Satyarthi’s Nobel Peace Prize & its citation along with jewellery, stolen from his residence, have been recovered

