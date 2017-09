একদিনের ম্যাচে ১০০ স্টাম্পিং, নজির গড়লেন ধোনি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তুখড় নেতা। হিমশীতল স্নায়ু। নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত। অন্তহীন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতা। বিপক্ষকে রীতিমতো অন্ধকারে রেখে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। মহেন্দ্র সিং ধোনি- এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়ইগুলিই যেন হু হু করে চলে আসে। তবে শুধুই কি তাই! উইকেটের পিছনেও যে তিনি নিঃশব্দ ‘ঘাতক’। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ঝলমলে সাফল্য অনেকটাই যেন ঢেকে দিয়েছে উইকেট কিপার ধোনিকে। কিন্তু তাতে পারফরম্যান্সে মরচে পড়েনি। আর তাই একদিনের ম্যাচে ১০০ স্টাম্পিং করে নজির গড়লেন ধোনি। চলতি শ্রীলঙ্কা সফরেই ছাপিয়ে গেলেন কুমার সাঙ্গাকরার ৯৯টি স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড।

তাঁর হেলিকপ্টার শট নিয়ে যত আলোচনা হয়, উইকেটের পিছনে তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়া নিয়ে তুলনায় কম কথাই হয়। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে তিনি যতটা দক্ষ ততটাই পারঙ্গম ক্যাচ তালুবন্দি করতে। ইদানিং অবশ্য তাঁর ডিআরএস নেওয়াও আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। ডিআরএস রিভিউ নিতে ধোনি সচরাচর ভুল করেন না। নেতা কোহলি তো পুরোপুরিই তাঁরই শরণাপন্ন। ধোনির সংকেত না পেলে তাঁর হাত ওঠে না। আর বিশেষজ্ঞ থেকে ক্রিকেটবিশ্ব সকলেই জানে, ধোনি ডিআরএস চেয়েছেন মানে আউটের সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ শতাংশ। রিপ্লে দেখে কার্যত তাই-ই হয়। এসব তো আছেই।

তবে একজন ভাল উইকেটকিপারের অন্যতম গুণ স্টাম্পিং। একশ্রেণির উইকেট কিপার আছেন তাঁরা স্টাম্পিংয়ের সুযোগ এলে তা নিখুঁতভাবে করেন। আর এক শ্রেণির কিপার আছে যাঁরা স্টাম্পড হতে বাধ্য করেন ব্যাটসমানকে। ধোনি দ্বিতীয় শ্রেণির। এবং স্টাম্পিংয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাঁর। বহু ম্যাচে দেখা গিয়েছে উইকেটের দিকে না তাকিয়েও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করেছেন তিনি। উইকেট ও কিপারের মধ্যের দূরত্বটুকু হাতের তালুর মতোই চেনেন। আর তাই নিখুঁত পারফেকশনে বেল ফেলে দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এই কিপিং তো ধোনি স্টাইল বলে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। আইপিএল-এর মতো চমকদার টুর্নামেন্টে এরকম কিপিং করতে গিয়ে অনেককে জেরবারও হতে দেখা গিয়েছে। আসলে ধোনি যে ধোনিই, তা দক্ষতাতেই প্রমাণ করেন তিনি। সমস্ত প্রচার থেকে নিজেকে যেমন অন্তরালে রাখেন, সেরকমই ব্যাটসম্যান-অধিনায়ক ধোনির প্রচারের নেপথ্যে থাকা কিপার ধোনিও খানিকটা আড়ালে থেকেই নজির গড়ে ফেললেন। একদিনের ম্যাচে প্রথম উইকেটকিপার হিসাবে ১০০টি স্টাম্পিং করে আরও একটি রেকর্ড নিজের দস্তানায় পুরলেন ধোনি।

.@msdhoni becomes first ever wicket-keeper to effect 100 stumpings in ODIs #TeamIndia #Dhoni100 pic.twitter.com/fchn8OazoU

— BCCI (@BCCI) September 3, 2017