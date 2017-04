বেতন বাড়াতে হবে না, ভাল খাবার ও ছুটি চাই: তেজ বাহাদুর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সেনাবাহিনীর আচরণ বিধি ভেঙে চাকরি থেকে বরখাস্ত তেজ বাহাদুর যাদবের গলায় অভিযোগের সুর। বৃহস্পতিবার সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের কাছে তিনি জানিয়েছেন, বিএসএফ কর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তিনি আদালতে যাবেন। কেন্দ্রকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।

তেজ বাহাদুর যাদবের বক্তব্য, “আমি কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করব এই ইস্যুতে তাঁরা যেন আমার পাশে দাঁড়ান। তবে যদি কেন্দ্রও কোনও সাহায্য না করে তাহলে আমি আদালতের দ্বারস্থ হব। মন্ত্রী ও তাঁদের দপ্তরের কাছে আবেদন জানাব।” তিনি আরও বলেন, “কেন্দ্রের কাছে আমার অনুরোধ সেনাদের আবেদনে সাড়া দিন। বেতন বাড়াতে হবে না, অন্তত ঠিক সময়ে ছুটি দিন। একটু ভাল খেতে দিন।”

Request to the Govt to listen to what we have to say. Don’t want increase in salary/facilities,but good food & holidays on time: Tej B Yadav pic.twitter.com/RgNXDQwZvZ

খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে এদিনও অভিযোগ করেছেন তিনি। “খাবারের গুণগত মান কীরকম, তার প্রমাণ এখনও ভিডিও-য় রেখে দিয়েছি আমি। সত্যি বলতে গিয়ে আমার চাকরি গেল। তবে সব সেনা অফিসার যে দুর্নীতিগ্রস্ত এমনটা নয়, কিন্তু অন্তত ৫০ শতাংশ সেনা অফিসারই নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের জন্য দায়ী।”

Will request Govt to support me. If they are not able to take any action, then I will proceed to court:Tej Bahadur Yadav,dismissed BSF jawan pic.twitter.com/WOExVQdTWW

