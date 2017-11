ভিআইপিদের ব্যক্তিগত বিমানের জন্য আম আদমির চূড়ান্ত হয়রানি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেশের সাধারণ মানুষই হলেন আসল ভিআইপি। তাই দেশ থেকে অবিলম্বে ভিআইপি সংস্কৃতি দূর করতে হবে। মাসকয়েক আগে এমনই বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তাঁর নির্দেশ যে সার, ফের একবার প্রমাণিত হল সেকথা। কোনও দুর্যোগ বা অন্য কোনও দুর্ঘটনা নয়, শুধুমাত্র কয়েকজন ভিআইপি ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিমান ওঠানামা করার জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া হল ১৩টি বিমানের গতিপথ। শনিবার এমনই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এর মধ্যে রয়েছে দু’টি আন্তর্জাতিক বিমান এবং ১১টি অন্তর্দেশীয় বিমান। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হল সাধারণ মানুষকেই।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৫ টা ৩০। একের পর এক ব্যক্তিগত বিমান নেমে আসছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। আর সেগুলির ওঠানামা করার জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া হতে থাকে একের পর এক যাত্রীবাহী বিমানকে। সন্ধ্যে প্রায় ৬ টা ১৫ পর্যন্ত চলে এই কার্যকলাপ। শুধু ব্যক্তিগত বিমান ওঠানামাই নয়, পার্কিং-এর জায়গার অভাব এবং নিরাপত্তাজনিত কারণেই এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানগুলিকে। এমনটাই জানিয়েছে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। আর এর জেরে পুরো বিমান পরিষেবা কার্যত দফারফা হয়ে যায়। রাত ৯টার সময় দেখা যায় প্রায় ৯০টিরও কাছাকাছি অন্তর্দেশীয় বিমান হয় দেরিতে চলছে বা সেগুলিকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র অসন্তোষ। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিকে, বিমানসংস্থাগুলিও টুইট করে জানায়, যাত্রীরা বিমানবন্দরে আসার আগে তাঁদের বিমানের সময় যেন দেখে আসেন। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিমানের অপেক্ষায় বিমানবন্দরের ১ নং টার্মিনালে অসংখ্য যাত্রী প্রতীক্ষারত। এই ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করে দিল, দেশকে যতই ভিআইপি সংস্কৃতি মুক্ত করার চেষ্টা চলুক, তা কোনওদিনই হয়ত সম্ভব নয়। আর সেকারণে বন্ধ হবে না সাধারণ মানুষের হয়রানিও।

#9Wupdate: Due to air traffic congestion consequent to VVIP movement at #Delhi airport, some of our flights are affected. (1/2)

— Jet Airways (@jetairways) 4 November 2017