বিশেষ সম্মান, এবার ইডেনে শহিদ জওয়ানদের নামে তৈরি হল ৪টি স্ট্যান্ড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদী হামলায় শহিদ হয়েছিলেন ২৫ জন আধাসেনা৷ সেই ঘটনায় ডুকরে উঠেছিল কেকেআর নেতা গৌতম গম্ভীরের মন৷ তাঁদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে শুক্রবার ম্যাচ সেরার পুরস্কার অর্থও শহিদদের পরিবারকে দান করার কথা জানান নাইট নেতা৷ পাশাপাশি শহিদদের সন্তানদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব নিয়েছে গম্ভীরের ফাউন্ডেশন৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়কের মতো এবার তাঁর ঘরের মাঠ ইডেনও দেশের শহিদদের বিশেষ সম্মান জানাল৷ ফের গর্বে উঁচু হল কলকাতাবাসী মাথা৷

ক্রিকেটের নন্দনকাননের চারটি স্ট্যান্ডের নাম শহিদদের নামাঙ্কিত করা হল৷ দিল্লি-কলকাতা মুখোমুখি হওয়ার আগেই সরকারিভাবে স্ট্যান্ডগুলির উদ্বোধন করা হয়৷ স্ট্যান্ডে কর্নেল নীলকান্ত জয়চন্দ্রন নায়ার, হাবিলদর হ্যাংপ্যান দাদা, লেফ্টন্যান্ট কর্নেল ধন সিং থাপা এবং সুবেদার যোগিন্দর সিংয়ের নাম জ্বলজ্বল করছে৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লেফ্টন্যান্ট জেনারেল প্রবীন বকসি-সহ বিশিষ্টজনেরা স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেন৷ গত বছর উত্তর কাশ্মীরের নৌগ্রামে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে মৃত্যু হয়েছিল অসম রেজিমেন্টের হ্যাংপ্যান দাদা৷ অশোক চক্র প্রাপ্ত দাদার স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেন ক্রিকেট দুনিয়ার দাদা সৌরভ৷ ১৯৯৩ সালে নাগাল্যান্ডে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে শহিদ হয়েছিলেন অশোক চক্র ও কীর্তি চক্র প্রাপ্ত কর্নেল নায়ার৷ ১৯৬২ সালে চিন যুদ্ধের সময় গোরখা রাইফেলসে ছিলেন ধন সিং থাপা৷ যোগিন্দর সিং এবং থাপা দুই শহিদই দেশের জন্য আত্মত্যাগের সম্মান হিসেবে পরমবীর চক্রে ভূষিত হয়েছিলেন৷

Eden Garden will dedicate 4 stands on name of #WarHeroes

Col NJ Nair,AC,KC

LtCol Dhan Singh,PVC

Sub Joginder,PVC

Hav Hanganan Dada,AC @adgpi pic.twitter.com/vTb0KNsSEQ

