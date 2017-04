লম্বা, ফর্সা হলেই মিলবে সাফল্য! শেখাচ্ছে পাঠ্যবই

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কিছুদিন আগেই সিবিএসই-র পাঠ্যবই নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল একজন আদর্শ শরীরের অধিকারী নারীর শরীরের মাপ হওয়া উচিত ৩৬-২৪-৩৬। এ নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কর্তৃপক্ষ মানতেই চায়নি এমনটা তাদের কোনও পাঠ্যবইয়ে লেখা রয়েছে। সে বিতর্ক আবছা হতে না হতেই পাঠ্যক্রম নিয়ে নয়া বিতর্ক। এবার কাঠগড়ায় রাজস্থান বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন। অভিযোগ, বোর্ডের একটি পাঠ্যবইয়ে লেখা রয়েছে, যারা দীর্ঘকায়, গায়ের রং ফর্সা, তারাই জীবনে বেশি সফল হয়।

Fair skin to cheerful countenance: This #Rajasthan textbook has made me realise how I can never be a *successful* entrepreneur. https://t.co/A1E70C4fqH

— Abhishek Dey (@abhishekdey04) April 18, 2017