মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়কে বিশেষ সম্মান জানাবে FIFA

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ২৯ জুলাই সন্ধ্যে ৭ টা ১১। ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে প্রথম বার কোনও ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। তৈরি করেছিল নয়া এক ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসকেই এবার সম্মান জানাতে চলেছে ফিফা।

চলতি বছরেই ভারতে বসতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। কলকাতা-সহ দেশের ছ’টি শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি খেলা হবে। আর আগামী ১৬ মে থেকে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। আর মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জয়ের কথা মাথায় রেখেই ওইদিন সন্ধ্যে ৭ টা ১১ থেকে শুরু করা হবে টিকিট বিক্রি। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

