নিজের কথাই গিলতে হল হর্ষ গোয়েঙ্কাকে, প্রশংসা করলেন ধোনির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অবশেষে সুর বদল। কয়েকদিন আগেই টুইটারে পরোক্ষভাবে মহেন্দ্র সিং ধোনির ফর্ম নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ভাই হর্ষ গোয়েঙ্কা। কিন্তু গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ধোনির ব্যাটিংয়ের পর সুর বদল করতে বাধ্য হলেন হর্ষ গোয়েঙ্কা। টুইট করেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের প্রশংসা করলেন তিনি।

এদিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে তিন উইকেটে ১৭৬ রান করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মোজেস হেনরিকস করেন অপরাজিত ৫৫ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে একটা সময় বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল পুণে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন সেই মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৬১ রানের ইনিংসে মারেন পাঁচটি চার ও তিনটি ছয়। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল ১১ রান। কিন্তু মনোজ তিওয়ারি (১৭) ও ধোনি দলকে টুর্নামেন্টের তৃতীয় জয়টি এনে দেন। এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চুপ থাকেনি। অনেকেই ধোনির সমর্থনে টুইট করতে থাকেন। এর মাঝেই হর্ষ গোয়েঙ্কাও লেখেন, ‘মহেন্দ্র সিং ধোনির আরও একটি দুর্দান্ত ইনিংস। ধোনিকে ফর্মে ফিরতে দেখে দুর্দান্ত লাগছে। ওর থেকে ভাল ফিনিশার আর কেউ নেই। পুণে সুপারজায়ান্টসকে একটি অসাধারণ জয় উপহার দিলেন।’

Masterful innings by Dhoni. Great to see him back in form. Nobody can be a greater finisher. Takes @RPSupergiants to a nail-biting win. — Harsh Goenka (@hvgoenka) April 22, 2017

হর্ষ গোয়েঙ্কার এই টুইটের পর অনেকই জবাবে তাঁর সমালোচনা করেন। কেউ বলেন, ‘ধোনির প্রত্যেকটি শট গোয়েঙ্কার গালে একটি করে চড়ের সমান। ধোনি দেখিয়ে দিল জঙ্গলের আসল রাজা কে।’ এমনকী ক্রিকেটার অাম্বাতি রায়াডুও টুইট করে লেখেন, ‘এমএস ধোনির আরও একটি দুর্দান্ত ইনিংস। কেউ হর্ষ গোয়েঙ্কাকে একটি আয়না দেবেন?’

Great knock @msdhoni . Can some one plz gift a mirror to @hvgoenka. — Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 22, 2017

এর আগে গত ৫ এপ্রিল পুণের প্রথম ম্যাচে জয়ের জন্য অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ভাই হর্ষ গোয়েঙ্কা। ওই ম্যাচে পুণেকে জয়ের এনে দিয়েছিলেন অজি ক্রিকেটারই। কিন্তু একইসঙ্গে ধোনির ব্যাপারেও মন্তব্য করেন। লিখেছিলেন, ‘স্টিভ স্মিথ প্রমাণ করে দিল কে জঙ্গলের রাজা। ধোনিকে পুরোপুরি ছাপিয়ে গিয়েছে। অধিনায়কের মতো ইনিংস খেলেছেন। ওকে অধিনায়ক করাটা একদমই সঠিক সিদ্ধান্ত।’ আর তাতেই ক্ষেপে যান মাহি ভক্তরা। পরে বিতর্ক না বাড়িয়ে টুইটগুলি ডিলিট করেন হর্ষ।