নিজের গোপন ‘প্রজেক্ট’ প্রকাশ করলেন পুনম

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বেশ কিছুদিন ধরে ভক্তদের ধোঁয়াশায় রেখেছিলেন পুনম পাণ্ডে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অর্ধনগ্ন একটি ছবি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, “খুব শীঘ্রই সামনে আসতে চলেছে আমার গোপন প্রজেক্ট।” কিন্তু কী সেই গোপন প্রজেক্ট? তার কোনও ইঙ্গিত দেননি।

Tweethearts!! something very special is coming soon..any guesses? pic.twitter.com/tmRPf1xqAp



যদিও ভক্তরা নানা কিছু আন্দাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো ফের বলিউডে কোনও ছবিতে নতুন কোনও ভূমিকায় ধরা দেবেন তিনি। আবার অনেকে ভেবেছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতেই নিশ্চয়ই ফ্যানদের জন্য কোনও সারপ্রাইজ ভিডিও অপেক্ষা করে রয়েছে। কারণ বড়দিন হোক বা হোলি, নতুন নতুন ভিডিও পোস্ট করে অনুগামীদের মনোরঞ্জন করতেই থাকেন তিনি।

শনিবার ফ্যানদের কৌতূহল নিজেই দূর করে দিলেন পুনম পাণ্ডে। এদিন আরও একটি নতুন ছবি টুইটারে পোস্ট করলেন তিনি। সঙ্গে লিখলেন, “আমার গোপন প্রজেক্ট অবশেষে প্রকাশ্যে এল।” জানা গেল, নিজের নামে একটি নতুন অ্যাপ আনলেন পুনম। নাম ‘দ্য পুনম পাণ্ডে অ্যাপ’। কী থাকছে সেই অ্যাপে? না, সে সব এখনও খোলসা করেননি তিনি। তবে শোনা যাচ্ছে, পুনমের সমস্ত অনুষ্ঠানের আপটেড, ভিডিও, ছবি-সহ সব তথ্য এই অ্যাপেই ক্লিক করে অনায়াসে পেয়ে যাবেন অনুগামীরা। অর্থাৎ ভক্তদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়াই লক্ষ্য এই মডেলের।

Tweethearts…Finally!! My Secret Project is out with this PIC!! 💋 pic.twitter.com/ql8EK1c9T2

— Poonam Pandey (@iPoonampandey) April 15, 2017