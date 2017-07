অসমে ভয়াবহ বন্যা, প্রভাবিত লক্ষাধিক মানুষ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বেশ কয়েকদিন ধরে চলা লাগাতার বৃষ্টির জেরে অসমে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির। রাজ্যের সাতটি জেলায় প্রভাবিত প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ। মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। ‘অসম স্টেট ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি’ (এএসডিএমএ) জানিয়েছে, উত্তর লখিমপুর জেলার সুবনসিরি নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

#Assam: No respite from flood at many areas due to incessant rains. pic.twitter.com/qvicickrfl

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 2, 2017