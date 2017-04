শ্বশুরবাড়িতে অকথ্য অত্যাচার, প্রতিবাদ করায় হোয়াটসঅ্যাপেই তিন তালাক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ‘তিন তালাক’ প্রথার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলারা যখন সরব হচ্ছেন, তখনই ফের প্রকাশ্যে এরকম আরও একটি ঘটনা। এবার মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ মারফত এক মহিলাকে ‘তালাক’ দেওয়ার অভিযোগ উঠল। এই বিষয়ে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ওই মহিলা ৪০৬, ৫০৬-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগে দায়ের করেছেন হায়দরাবাদের শানাথনগর পুলিশ স্টেশনে।

ওয়াইস তালিবের সঙ্গে সুমাইনার বিয়ে হয় ২০১৫ সালে। গতবছরের ২৮ নভেম্বর ওয়াইস তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে ‘তালাক’ দেন বলে অভিযোগ করেছেন সুমাইনা। তিনি ও তাঁর স্বামী থাকতেন দুবাইতে। ওই দম্পতি দুবাই থেকে হায়দরাবাদে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার পর সুমাইনার উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন তাঁর শাশুড়ি, উঠেছে এমনই অভিযোগ। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ‘কালো জাদু’ করেছেন বলেও সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন সুমাইনা।

Amma Jaan, husband’s guardian performed black magic, they tortured me. My father took me home then received WhatsApp message: Sumaina,victim pic.twitter.com/zFk31tSWeU

অভিযোগ আরও রয়েছে। শাশুড়ির দ্বিতীয়পক্ষের স্বামীর সন্তান গর্ভে নিতেও তাঁকে জোর করা হয় শ্বশুরবাড়িতে। এ বিষয়ে সুমাইনার স্বামীও কোনও আপত্তি করেননি। সুমাইনা সেই দাবি না মানায় তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। খেতে না দিয়ে একটানা ছয়দিন তাঁকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয় বলে পুলিশকে জানিয়েছেন ওই মহিলা। শেষমেশ বাপের বাড়ি চলে যান সুমাইনা। এই বিষয়ে বারবার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটাতে চাইতেন তিনি, জানিয়েছেন সুমাইনা। কিন্তু স্বামী তো কোনও কথা শোনেননি, বরং হঠাৎ মেসেজ করে তালাক দিয়ে দেন অভিযোগকারী মহিলাকে। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

In a case of #TripleTalaq over WhatsApp message, a woman from Hyderabad was divorced by her husband living in Dubai, in November last year. pic.twitter.com/6611tv6Qzj

— ANI (@ANI_news) April 24, 2017