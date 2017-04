সুকমায় শহিদদের পরিবারকে ম্যাচ সেরার পুরস্কার অর্থ দান গম্ভীরের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আইপিএল-এর বয়স যত বাড়ছে, ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন গৌতম গম্ভীর৷ চলতি টুর্নামেন্টে শুধু ব্যাট হাতেই নয়, কেকেআর নেতার মগজাস্ত্রেরও বারবার প্রশংসা শোনা যাচ্ছে৷ এবারের আইপিএল-এ দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়ে দলকে লিগ তালিকার শীর্ষে তুলে এনেছেন তিনি৷ ঘরের মাঠ হোক কিংবা অ্যাওয়ে ম্যাচ, রেয়াত করেননি কোনও দলকেই৷ কিন্তু নেতা গম্ভীরকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন মানুষ গম্ভীর৷ মিতহাসির গম্ভীরের নরম মনের পরিচয় বারবার ধরা পড়েছে তাঁর কর্যকলাপে৷ শুক্রবার ইডেনেও তার ব্যতিক্রম হল না৷

এদিন ৭১ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন গোতি৷ এই নিয়ে আইপিএল-এ ৩৫টি হাফ-সেঞ্চুরির একমাত্র মালিক হয়ে গেলেন তিনি৷ তাঁর পরে রয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার৷ তাঁর ঝুলিতে ৩৪টি অর্ধশতরান রয়েছে৷ ইডেনের মুখে আরও একবার হাসি ফোটানোর সুবাদে ম্যাচের সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় গম্ভীরকেই৷ বাইশ গজের পারফরম্যান্সের পরও যেন ইডেন উৎসব খানিকটা বাকি ছিল৷ যা পূরণ হল গম্ভীরের পুরস্কার নেওয়ার সময়৷ তখনই নতুন করে দর্শকদের মন জয় করলেন তিনি৷ গম্ভীর জানালেন, ম্যাচ অফ দ্য ম্যাচের প্রাইজ মানি তিনি সুকমায় শহিদদের পরিবারকে দান করতে চান৷

Gautam Gambhir declared man of the match for #KKRvDD, donates prize money to kin of security personnel who lost their lives in #SukmaAttack pic.twitter.com/1duzOjIx0K

