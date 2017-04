ধোনিদের বিরুদ্ধে আইপিএল-এ নিজের শততম ম্যাচে নামছেন নেতা গম্ভীর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কেকেআর আর গৌতম গম্ভীর নাম দু’টো যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছে। সেই ২০১১-য় কিং খানের দলের নেতা হিসেবে সফর শুরু। এখন অধিনায়ক গোতি ছাড়া নাইট দলকে ভাবতেই পারেন না সমর্থকরা। দলের প্রতিটি ভাল-মন্দে সতীর্থদের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সামনে এসে সমালোচনা যেমন সামলেছেন, তেমন সময়মতো বাইশ গজে তার যোগ্য জবাবও দিয়েছেন। দলকে দু’বার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। কেকেআর দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে ২৫টি অর্ধশতরানের রেকর্ডও রয়েছে তাঁর ঝুলিতেই। হাঁকিয়েছেন ৩২৩টি বাউন্ডারি। যা আইপিএল-এ আর কোনও নেতা করতে পারেননি। সেই অধিনায়কই আজ, বুধবার নিজের শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন পুণের বিরুদ্ধে। তার আগে গৌতম গম্ভীরকে শুভেচ্ছা জানালেন তাঁর সতীর্থরা।

বিপক্ষ দলে রয়েছেন ভারতীয় দলের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চলতি আইপিএল-এ নেতার আসনে না বসলেও সেরা ‘ফিনিশার’-এর তকমাটা বেশ ভালভাবেই ধরে রেখেছেন মাহি। তাঁর বিরুদ্ধেই লড়াই গম্ভীর অ্যান্ড কোম্পানির। তবে নাইট নেতার ভরসা রয়েছে সতীর্থদের উপর। তিনি মনে করেন, তিনি একা কিছুই করেননি। দলগতভাবেই সাফল্য আসে। কেকেআর-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

The numbers speak for themselves! 😌 Our captain @GautamGambhir leads from the front, always. 😎 https://t.co/TPGbCfCvev #AmiKKR #RPSvKKR pic.twitter.com/ptFXMsOh50

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 26, 2017