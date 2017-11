সম্বোধনে বিভ্রান্তি, উত্তরপ্রদেশে ফের আক্রান্ত বিদেশি পর্যটক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দশ দিনের মধ্যে ফের উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত এক বিদেশি পর্যটক। অভিযোগ, শোনভদ্র জেলার রবার্টগঞ্জ রেলস্টেশনে এক জার্মান যুবককে মারধর করে স্থানীয় কয়েকজন। স্টেশন মাস্টারের অভিযোগের ভিত্তিতে রেলেরই এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযুক্তের নাম আমন যাদব। নিজেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ার বলে দাবি করেছেন তিনি। আমনের অভিযোগ, রবিবার রবার্টগঞ্জ স্টেশনে ওই জার্মান যুবককে অভিবাদন জানিয়েছিলেন তিনি। এরপরই ওই বিদেশি তাঁর মুখে সজোরে একটি ঘুষি মারেন। এমনকী, আমনের মুখে ওই বিদেশি পর্যটক থুতুও দেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ওই জার্মান নাগরিকের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের যুবকের হাতাহাতি হয়। অভিযুক্ত রেলকর্মীর দাবি, ওই জার্মান যুবক মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমনের সংযোজন,‘ আমি নির্দোষ। ‘ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া’ বলার পর, ওই জার্মান যুবক আমাকে ঘুষি মারে। আমার মুখে থুতু দেয়।’ এই নিয়ে পুলিশে খবর দেন রবার্টগঞ্জ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। অভিযুক্ত রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আক্রান্ত ওই জার্মান যুবকের নাম হোলগার এরিক। তিনি বার্লিনের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের রবার্টগঞ্জে আগোরি দুর্গ দেখতে এসেছিলেন এরিক। তখনই এই ঘটনা ঘটে।

প্রসঙ্গত, গত মাসে আগ্রায় ফতেপুর সিক্রি রেলস্টেশনে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের এক তরুণ ও তাঁর বান্ধবী। রাস্তায় ফেলে ওই বিদেশি পর্যটকদের ইট ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল ওই সুইস তরুণ ও তাঁর বান্ধবীকে। ঘটনায় এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা, যে থানায় অভিযোগ করার সাহস পাননি আক্রান্তরা। পুলিশের বক্তব্য ছিল, ফতেপুর সিক্রি রেলস্টেশনে সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় একে অপরকে চুম্বন করছিলেন সুইস যুবক কুইনটিন জেরেমি ক্লার্ক ও তাঁর বান্ধবী মারি ড্রোজ। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

German national beaten up at Sonbhadra railway station. Police have arrested the accused, investigation underway pic.twitter.com/LmoYC2WVXF

I am innocent, the German national punched me when i said ‘welcome to India’ to him. He even spit on me: Aman Yadav,arrested accused pic.twitter.com/PrcO2gudIw

