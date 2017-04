রাম মন্দির নির্মাণে অযোধ্যায় ইট নিয়ে হাজির মুসলিম করসেবকরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই ফের নয়া বিতর্কের সৃষ্টি। রাম মন্দিরের সমর্থনকারী সংখ্যালঘু মুসলিমরাও এবার আসরে। শুক্রবার মুসলিম করসেবক মঞ্চের সদস্যরা ইটবোঝাই ট্রাক নিয়ে হাজির হন অযোধ্যায়। রাম মন্দির নির্মাণ অভিযানের প্রথম ধাপে তাঁরা এই ইট নিয়ে অযোধ্যায় পা রাখলেন। সূত্রের খবর, গোটা দেশের মুসলিম সমাজের কাছে এই করসেবকরা রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ইট সরবরাহের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। সেই ইট নিয়েই তাঁরা অযোধ্যায় এসে হাজির হন। এই ঘটনার জেরে ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত যাতে না হয় তাই সেদিকে নজর রেখেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এদিন ইটবোঝাই ট্রাক নিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছনোর পর করসেবকরা বিতর্কিত কাঠামোর কাছে অবস্থিত রামলালার বিগ্রহ দর্শন করতে যাচ্ছিলেন, তখন পুলিশ তাঁদের পথ আটকায়। তাঁদের যেতে নিষেধ করা হয় কারণ মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ট্রাক সমেত নয়াঘাট বাঁধের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের। সেখানে ট্রাক নিয়ে তাঁরা অবস্থান করে।

UP: Muslim Karsewak Manch members arrive in Ayodhya with a truck full of bricks as part of their campaign to build Ram Temple pic.twitter.com/jgjxK4DrT6

— ANI UP (@ANINewsUP) April 21, 2017