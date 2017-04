এবার পেট্রল-ডিজেলেরও হোম ডেলিভারির ভাবনা কেন্দ্রের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: লম্বা লাইন। নানারকম বিধিনিষেধ। তার উপর রবিবার ছুটির আশঙ্কা। সাম্প্রতিক নানা ইস্যুতে পেট্রল-ডিজেল ব্যবহারকারীরা বেশ উদ্বিগ্নই ছিলেন। তবে এবার চিন্তার মেঘ কাটল। কেননা এবার থেকে পেট্রল-ডিজেলেরও হোম ডেলিভারি দেওয়ার কথাই ভাবছে মন্ত্রক।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে প্রায় ২৩.৮ মিলিয়ন টন পেট্রল ও ৭৬ মিলিয়ন টন ডিজেল বিক্রি হয়েছে দেশে। ১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের থেকেও এর পরিমাণ বেশি। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে দ্রুতহারে। জানা যাচ্ছে, প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ ৫৯,৫৯৫ টি পেট্রল পাম্প থেকেই তেল সংগ্রহ করেন। যেহেতু ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে তাই পেট্রল পাম্পগুলিতে লম্বা লাইন দেখা যায়। যা আবার পরোক্ষভাবে ট্রাফিক জ্যামেরও কারণ বটে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো ১ মে থেকে প্রতিদিন পরিবর্তিত হবে পেট্রপণ্যের দাম। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু রাজ্যে পাম্প মালিকরা ছুটির দাবিও তুলেছিলেন। সব মিলিয়ে একটা সংশয়ের আবহ তৈরি হয়েছিল। তা কাটাতেই এবার অভিনব পদক্ষেপের ভাবনা পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের।

“Options being explored where petro products may be door delivered to consumers on pre booking” @dpradhanbjp (1/2)

— Petroleum Ministry (@PetroleumMin) April 21, 2017