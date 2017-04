বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন জেট এয়ারওয়েজের চালক, অভিযোগ হরভজনের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: জেট এয়ারওয়েজের বিরুদ্ধে বুধবার ক্ষোভ উগরে দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ানসের অফস্পিনার হরভজন সিং। তাঁর অভিযোগ, গত ৩ এপ্রিল তিনি যখন জেট এয়ারওয়েজের বিমানে করে যাচ্ছিলেন, তখন বিমানচালক তাঁর এক সহযাত্রীকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়, এক মহিলাকেও শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন বিমানচালক, টুইটারে অভিযোগ করেছেন হরভজন।

Strict action must b taken &such things should not be allowed or tolerated in r country.. #proudtobeindian let’s get together and sort this — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 26, 2017

একের পর এক টুইট করে তাঁর অভিযোগ, “জেট এয়ারওয়েজের চালক আমার এক সহযাত্রীকে ‘ইউ ব্লাডি ইন্ডিয়ান গেট আউট অফ মাই ফ্লাইট’ বলে মন্তব্য করেছেন। উনি ভুলে যাচ্ছেন, উনি এই ভারতেই চাকরি করে উপার্জন করেন।” পরের টুইটে এই অফস্পিনার লিখেছেন, “শুধু বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেই থেমে থাকেননি অভিযুক্ত চালক। তিনি এক মহিলা ও এক প্রতিবন্ধীকেও শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন।”

Not only was he racist but physically assaulted a lady and abused a physically challenged man..absolutely disgraceful &shame on @jetairways — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 26, 2017

এর পর আরেকটি টুইট করে হরভজন সিং ওই চালকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির সুপারিশ করেছেন। সম্প্রতি মুম্বই ইন্ডিয়ানসের অফস্পিনার হরভজন তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে বিমানে চেপে আলিবাগে গিয়েছিলেন। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপলোড করেন অফস্পিনার।

রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টসের বিরুদ্ধে সদ্য টি-২০ ক্রিকেটে সদ্য ২০০ উইকেট পাওয়া হরভজন বিশ্বের ১৯-তম ক্রিকেটার যিনি এই সাফল্য পেয়েছেন।