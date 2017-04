পাহাড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল লিগ জয়ের সবুজ-মেরুন স্বপ্ন

আইজল এফসি- ১ (রালতে)

মোহনবাগান-০

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আইজলে পা রাখা মাত্র ঠান্ডা আর কুশায়ার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছিল বাগান ফুটবলারদের৷ সঙ্গী ছিল কেবল আত্মবিশ্বাস৷ তাতে ভর করেই মেঘে ঢাকা রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে লড়াইয়ে নেমেছিলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল না৷ ঘরের মাঠ ও ঘরোয়া পরিবেশকে পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়ে সফরকারী দলকে মাটি ধরালেন খালিদ জামিলের ছেলেরা৷ আর সেই সঙ্গে প্রথমবার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল আইজল এফসি’র৷ ভারতসেরা হওয়ার স্বপ্ন চূড়ান্ত কঠিন হয়ে পড়ল মোহনবাগানের৷

কোথায় বল? কে কোন পজিশনে খেলছেন? সোনি কি অনেকটা নিচে নেমে উইং ধরে লড়াই চালাচ্ছেন? কর্নার থেকে নেওয়া শট কি গোলকিপারের হাতে গিয়ে পৌঁছল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুব কষ্ট করে পেতে হচ্ছিল দর্শকদের৷ তা তিনি মাঠে বসেই দেখুন আর টিভির পর্দায়৷ কারণ পাহাড়ি বৃষ্টি৷ মুহূর্তের মধ্যে মেঘের কোলে ঢুকে পড়ছে গোটা মাঠ৷ কে কোথা দিয়ে আক্রমণ করছে, বোঝা দায়৷ তারই মধ্যে ওয়ান ইজটু ওয়ান পজিশন থেকে গোলের দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন ডাফি৷ তবে বল চলে যায় আলবিনো গোমসের হাতে৷ মেঘে ঢাকা মাঠে অজস্র মিস পাসও করলেন বাগান ফুটবলাররা৷ তুলনামূলক অনেকটা সমঝে খেলল হোম ফেভরিটরা৷ ম্যাচের অনেকটা সময় জুড়ে বল দখলেও এগিয়ে ছিলেন তাঁরা৷ ৩১ মিনিটে রাইট উইং ধরে রাজুকে টপকে আল আমনা বল ঠেলে দেন পোলের দিকে৷ কিন্তু দেবজিতের হাতে গিয়েই জড়ো হয় বল৷ তবে আমনার কর্নার কিককে কাজে লাগিয়ে দুরন্ত হেডারে গোল করলেন রালতে৷ আর সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল আইজল এফসি৷ ডাফি, সোনিকে একাধিকবার আটকে দিতে সফল আইজল ডিফেন্ডাররা৷ কিন্তু জেজেকে এদিন সেভাবে খুঁজে পাওয়া গেল না৷ মাঠে তাঁর বাবা-মা পৌঁছেছিলেন ছেলের খেলা দেখতে৷ তবে মনে-প্রাণে আইজলেরই জয় প্রার্থনা করছিলেন তাঁরা৷ তাই কোথাও যেন একটা দোটানা কাজ করে গেল জেজের মধ্যে৷ আর সেই কারণেই বোধহয় খেলায় ছাপ ফেলতে পারলেন না৷ দ্বিতীয়ার্ধে প্রবীর দাসের সাজানো সেন্টারকেও কাজে লাগাতে পারলেন না তিনি৷

Zohmingliana Ralte takes his team to the cusp of history as he powerfully heads in @jayeshrane11‘s corner.#AFC 1:0 #MB #AFCvMB #HeroILeague pic.twitter.com/Y26eLB36er

— Hero I-League (@ILeagueOfficial) April 22, 2017