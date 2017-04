ভারতকে গরিব দেশ বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় রোষের মুখে Snapchat-এর CEO

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এবার ভারত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিতর্কে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাপ স্ন্যাপচ্যাট এবং তার সিইও ইভান স্পিজেল। স্ন্যাপচ্যাট ভারতের মতো গরিব দেশের জন্য নয়, এমন মন্তব্য করেই টুইটার-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয়দের টার্গেট হয়েছেন স্পিজেল। টুইটারে #BoycottSnapchat ডাকও উঠেছে ইতিমধ্যে।

#Snapchat CEO Evan Spiegel Calls India poor Now if u r indian.

1. Uninstall snapchat

2. Rate it 1 star on play store

3. RT#boycottsnapchat — Viner Aniket (@viner_aniket) 15 April 2017

২৬ বছরের স্পিজেল আদৌ মন্তব্যটি করেছেন কিনা জানা যায়নি। আমেরিকায় স্ন্যাপচ্যাটের এক প্রাক্তন কর্মী সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাতে তিনি দাবি করেন, স্পিজেল নাকি একবার বলেন, তাঁদের অ্যাপ শুধু ধনী দেশের নাগরিকদের জন্য, ভারত বা স্পেনের মত গরিব দেশের জন্য নয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই টুইটারে ডাক উঠেছে বয়কট স্ন্যাপচ্যাট। স্ন্যাপচ্যাট, বয়কট স্ন্যাপচ্যাট ও আনইনস্টল স্ন্যাপচ্যাট হ্যাশট্যাগে ভরে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া।

Snapchat CEO called India a poor country. Now a Indian should work hard, become rich, buy Snapchat, and marry his daughter Bollywood style — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 15 April 2017

জানা গিয়েছে, ২০১৫-র ১১ সেপ্টেম্বর নাকি স্পিজেল এই মন্তব্যটি করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সংস্থার প্রাক্তন কর্মী এই অভিযোগ করেছেন জেনে তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, বিষয়টা দেখেছি, ওটা কোনও ব্যাপার না। তবে স্ন্যাপচ্যাটের তরফ থেকে স্পিজেলের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। যেভাবে স্পেন ও ভারতের কোণে কোণে মোবাইল ফোন ঢুকে পড়েছে, তাতে স্ন্যাপচ্যাটের পক্ষে এই ২ দেশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা ব্যবসায়িক দিক থেকে কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে জিজ্ঞাসা করলে স্পিজেল নাকি মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান, রেগেমেগে বলে যান, ভারত-স্পেনের মত গরিব দেশে ব্যবসা করতে আগ্রহ নেই তাঁর। এর কদিনের মধ্যেই নাকি ওই কর্মীকে বরখাস্ত করে স্ন্যাপচ্যাট। স্ন্যাপচ্যাট অবশ্য দাবি করেছে, ওই কর্মী সর্বদা অসুখী, কাজকর্ম পারছিলেন না, তাই তাঁকে ছাড়িয়ে দিতে হয়। মানুষের নজর কাড়ার জন্য সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তবে টুইটার ভরে গিয়েছে স্ন্যাপচ্যাটের বিরুদ্ধে মন্তব্যে।

Snapchat CEO’s net worth is USD 4 Billion and Mukesh ambani’s USD 30 Billion. He can purchase #snapchat 7 times lol.😂bas itne hi poor hai 😂 — akhilkoul143 (@akhilkoul143) 15 April 2017

প্রসঙ্গত, ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসের সংস্থা স্ন্যাপচ্যাট বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ইমেজ মেসেজিং মোবাইল অ্যাপ। ২০১১ সালে মার্কিন মুলুকের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ইভান স্পিজেল, ববি মার্ফি এবং রেজি ব্রাউন এই অ্যাপটি তৈরি করেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি ডাউনলোড হয়েছে এই অ্যাপ। তবে স্পিজেলের বক্তব্যের জেরে ইতিমধ্যেই গুল প্লে স্টোরে ভারতীয় ইউজাররা অ্যাপটি আনইনস্টলের ডাক দিয়ে ন্যক্কারজনক রিভিউতে ভরিয়ে দিয়েছেন।