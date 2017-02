‘টি-২০’তে ৩০০ রান করে নজির ভারতীয় ব্যাটসম্যানের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আন্তর্জাতিক হোক কিংবা ঘরোয়া ক্রিকেট এতদিন কেউ এই রেকর্ডটি করতে পারেননি। কিন্তু টি-২০ ক্রিকেটে অবশেষে গড়া হল সেই নজির। নেপথ্যে দিল্লির ২১ বছর বয়সি যুবক মোহিত আহলাওয়াত। মঙ্গলবার মাভি একাদশের হয়ে ফ্রেন্ডস একাদশের বিরুদ্ধে মোহিত একাই ত্রিশতরান করলেন। আর ২০ ওভার শেষে মাভি একাদশের রান দাঁড়াল ৪১৬।

এদিন দিল্লির এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানটি মাত্র ৭২ বলে ৩০০ রান করেন। নিজের গোটা ইনিংসে ৩৯টি ছয় এবং ১৪টি চার মারেন তিনি। ১৮ ওভার শেষে মোহিতের রান ছিল ২৫০। তিনশ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছাতে তাঁর আরও ৫০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ১২ বল। না থেমে আরও চালিয়ে খেলেন মোহিত। শেষ ওভারে তো একটুর জন্য ছ’টি ছয়ের রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেননি। পাঁচটি ছয় ও একটি চারের সৌজন্যে ওই ওভারে তোলেন ৩৪ রান।

Scorecard of Delhi’s Mohit Ahlawat’s 300 runs in a T20 match. @mohanstatsman pic.twitter.com/RM2AbldY4S

এতদিন আন্তর্জাতিক এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ছিল ১৭৫ রান। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে এই রানটি করেছিলেন ক্রিস গেইল। কিন্তু অতি সহজেই গেইলের সেই রান অতিক্রম করে ফেলেন মোহিত।

Mohit Ahlawat, who has represented Delhi in #RanjiTrophy , hits an unbeaten 300 off 72 balls in a T20 game

(14×4, 39×6)

