জাতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে সাসপেন্ড করল ক্রীড়ামন্ত্রক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার দায়ে জাতীয় ওলিম্পিক সংস্থাকে সাসপেন্ড করা হল৷ শুক্রবার ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল বললেন, সুরেশ কালমাদি এবং অভয় সিং চৌটালাকে সরকারিভাবে সংস্থা থেকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় ওলিম্পিক সংস্থাকে (আইওএ) সাসপেন্ড করা হল৷

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত দুই প্রাক্তন কর্তা কালমাদি এবং চৌটালাকে আজীবন প্রেসিডেন্টের পদের স্বীকৃতি দিয়েছিল ওলিম্পিক সংস্থা৷ এতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে৷ যার ফলে ২৭ ডিসেম্বরই শোকজ নোটিশ জারি করেছিল ক্রীড়ামন্ত্রক৷ কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার জবাব দেওয়ার জন্য শুক্রবার রাত পর্যন্ত সময় ধার্য করা হয়েছিল৷ কিন্তু, আইওএ বলেই দিয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়৷ সে জায়গায় ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক৷ ক্রীড়ামন্ত্রক আইওএ-র এই বিষয়টিকে স্রেফ সময় নষ্ট করার অজুহাত বলে মনে করছে৷ আর সেই কারণেই শুক্রবার রাতে সাসপেন্ড করা হল জাতীয় সংস্থাকে৷ জাতীয় স্বার্থেই এই সাসপেনশন নোটিশ জারি করা হল বলে জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল৷ এর অর্থ, এরপর থেকে মন্ত্রক থেকে আর্থিক বা অন্য কোনওরকম সাহায্য পাবে না ওলিম্পিক সংস্থা৷

The day IOA took this decision to appoint SKalmadi & AChautala as Life Presidents, Govt clarified that they don’t agree with it: Vijay Geol pic.twitter.com/vpA6lowJKg

