সিরিয়ার রাজধানীতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইজরায়েল

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর দামাস্কাসে বিমানবন্দরের কাছে আঘাত হানল ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র৷ সিরীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে বৃহস্পতিবার এই খবর মিলেছে৷

এদিন ভোরে অন্তত পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র একটি সেনা ঘাঁটির কাছে আছড়ে পড়ে বলে খবর৷ যার ফলে ‘বেশ কিছু সামরিক ক্ষতি’ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে৷ ওই এলাকায় লেবানিজ হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি ছিল বলেও দাবি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার৷ রাজধানী দামাস্কাস থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে৷ সিরিয়ার সরকারি টেলিভিশন দাবি করেছে, বিমানবন্দরের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে৷

Allegedly video of the #Damascus International Airport tonight on fire after what are claimed to be Israeli airstrikes. pic.twitter.com/jftHcxtyQ2

— Vince Beshara (@Jacm212) April 27, 2017