বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল জেট এয়ারওয়েজের দিল্লিগামী বিমান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল দিল্লিগামী জেট এয়ারওয়েজের বিমান। ল্যান্ড করার সময় বিমানের সামনের চাকায় (নোজ হুইল) ত্রুটি দেখা দেয়। যার ফলে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তবে বিমান সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে বিমানের সব যাত্রীই বর্তমানে সুরক্ষিত রয়েছেন। জেট এয়ারওয়েজের ফ্লাইট 9W 2882 বিমানটিতে ৬০ জন যাত্রী ও পাঁচজন ক্রিউ মেম্বার ছিলেন। সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, ‘১৯ এপ্রিল দেরাদুন থেকে দিল্লীগামী ATR 72-500 ল্যান্ডিংয়ের সময় নোজ হুইলে ত্রুটি ধরা পড়ে। যার ফলে বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই ঘটনার পর সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ও সংস্থার যাত্রী পরিষেবা প্রদানকারী টিম তাঁদের দেখভাল করেন।’

Jet Airways Dehradun to Delhi flight experienced nosewheel malfunction after landing y’day at Delhi airport, resulting in steering problem pic.twitter.com/YzB3zV8qnd

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ। দেরাদুন থেকে দিল্লিগামী বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চালক কোনওমতে বিমানটিকে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মূল রানওয়ের বাঁ দিকে নামাতে সক্ষম হন। তবে সামনের চাকায় ত্রুটি মেরামতির জন্য প্রায় দু’ঘন্টা মূল রানওয় বন্ধ থাকে। সন্ধ্যা সাতটার সময় ফের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

All 60 passengers and 5 crew members were safely deplaned. Incident reported to Directorate General of Civil Aviation (DGCA). #Delhi pic.twitter.com/cPrRok9k5F

— ANI (@ANI_news) April 20, 2017