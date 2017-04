বিরাটবাহিনীকে রেকর্ড রানে হারানোর রহস্য ফাঁস করলেন গম্ভীর

কেকেআরের সঙ্গে আমার সাত বছর ঘর করার মধ্যে গতকালই প্রথম আমি রাগে গরগর করছিলাম! গুজরাত ম্যাচ হারাটা আমাকে তখনও খোঁচা মেরে চলেছে৷ গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো পিঠে চেপেছে আরসিবি-র বিরুদ্ধে আমাদের এক উইকেটে ৬৫ থেকে ১৩১ রানে অল-আউট হওয়াটা! আইপিএল-এর ব্রেকে সাধারণত আমার প্রিয় ডিশ ভেটকি মাছের পাতুরির সঙ্গে আমি আরও একটু কিছু খেয়ে-টেয়ে থাকি৷ রবিবার তার বদলে ওই সময়টায় আমি ইডেনের ড্রেসিংরুমে বাথরুমের শাওয়ার খুলে তার নিচে তিন-চার মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম৷ নিজের তীব্র আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলাম৷ কিন্তু সেই কাজে ডাহা ফেল হলাম৷ ইনিংস ব্রেকের সময়ও প্রায় শেষ হয়ে আসছে৷ তাই গোটা টিমকে কাছে ডেকে নিজের বক্তব্য পেশ করলাম৷ আর নিজের ভেতরে যা-যা ছিল, সব উগড়ে দিলাম৷

টিমমেটদের থেকে ওদের সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্মতাটা দাবি করলাম৷ ওদের কাছে জয় চাইলাম৷ সবাইকে সাফ বলে দিলাম, শোনো ভাই, মাঠে যার ভেতর লড়াইয়ে একুটও হালকা দেখব, জানবে কেকেআরের জার্সিতে এটাই তার শেষ ম্যাচ৷ অন্তত আমি যদ্দিন ক্যাপ্টেন আছি৷ ম্যাচের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে এই কলম লেখার সময়েও ভেসে উঠছে, ইনিংস ব্রেকের সময় আমার কয়েকজন টিমমেটের মুখগুলো৷ আমার দিকে কেউ হা করে তাকিয়ে৷ কেউ অবাক৷ এত বছর কেকেআর অধিনায়ক হিসেবে বেশিরভাগ সময় ছেলেরা আমাকে হালকা চালে দেখে এসেছে৷ তাদের উপর কখনও নিজেকে চাপিয়ে দিইনি৷ কিন্তু রবিবারের ব্যাটিং বিপর্যয় আমাকে কষ্ট দিয়েছিল৷ জানি না, ইডেনে টিভি ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল কি না, তবে আরসিবি ইনিংসের সময় আমরা সারাক্ষণ ওদের ব্যাটসম্যানদের দিকে বিড়বিড় করে গিয়েছি৷ ওদের মনঃসংযোগ ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করেছি৷ আইপিএল-এর ফেয়ারপ্লে পুরস্কারের লিস্টে আমি জায়গা হারাতে রাজি আছি, কিন্তু পয়েন্ট টেবিলে কেকেআরকে হড়কাতে দেখতে কিছুতেই নই৷

আমার দল গতকাল দুর্ধর্ষভাবে সাড়া দিয়েছে৷ রিংটোনটা ঠিক করে দিয়েছিল নাথন কুল্টার-নাইল৷ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কাছে পারথে আমার সেই ব্যাটিং কোচিং নেওয়ার সময় কুল্টার-নাইলকে প্রথম দেখেছিলাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া টিমে৷ এদিন নিজেদের মধ্যে কথা বলিনি৷ কেবল বলটা ওর দিকে ছুড়ে দিয়েছিলাম৷ ও ওর কাজটা কী জানত৷ আমিও আমারটা৷ রবিবার মাঠে হেলমেট মাথায় আমার ফিল্ডিং করাটা আসলে একটা বার্তা৷ যতটা না সেটা ক্লোজ ইন পজিশনে দাঁড়ানোর জন্য৷ মাঠের আরও একটা ছবি নিশ্চয়ই প্রত্যেক ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থককে খুশি করেছে৷ ‘ইউনিভার্সাল বস’ ক্রিস গেইল এক ভারতীয় ফাস্ট বোলার উমেশ যাদবের ডেলিভারিতে ‘ডাক’ করছে!

