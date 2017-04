দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী, ইডেনে কলকাতা বনাম বেঙ্গালুরু ম্যাচে ভিলেন বৃষ্টি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কোহলি বনাম গম্ভীরের দ্বৈরথকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই কলকাতায় বাড়ছিল উত্তেজনার পারদ। দুপুর গড়াতে না গড়াতেই ইডেনমুখী হন অধিকাংশ শহরবাসী। বাকিরাও টিভির সামনে রিমোট হাতে প্রায় তৈরিই ছিলেন। কিন্তু সব আয়োজনে জল ঢালল কালবৈশাখী।

অবশ্য পূর্বাভাস আগেই ছিল। তা সত্যি করে এদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর দেখা মিলল। কলকাতায় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির জন্য আইপিএলে কলকাতা বনাম বেঙ্গালুরুর ম্যাচ শুরু হতেও খানিকটা দেরি হয়৷

#IPL Match 27 – @KKRiders vs. @RCBTweets: The toss has been delayed due to rain #KKRvRCB pic.twitter.com/0KP224CGbu

— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2017