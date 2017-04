পুরভোটে ইভিএমে দেদার কারচুপি, অভিযোগ কেজরিওয়ালের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল৷ রবিবারের পুরভোটে দিল্লি জুড়ে একের পর এক ইভিএম খারাপ করে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি৷

Reports from all over Delhi of EVM malfunction, people wid voter slips not allowed to vote. What is SEC doing?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 23, 2017