সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তিন তালাক ইস্যুতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডকে একহাত নিলেন প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতার। রবিবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, যাঁরা তিন তালাকের অপব্যবহার করছেন, তাঁদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। এদিন টুইট করে জাভেদ সাবের প্রশ্ন, তিন তালাকের আবার অপব্যবহার কী?

আগামী মাসেই তিন তালাক ইস্যুতে শুনানি হতে চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। পাঁচ বিচারপতির এক সাংবিধানিক বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু ১১ মে থেকে। তিন তালাক প্রথা রদ করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় মুসলিম মোর্চা। লক্ষ লক্ষ মুসলিম মানুষ সেই পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। যদিও পার্সোনাল ল’ বোর্ড শরিয়তি আইনের পক্ষেই সওয়াল করেছে। জানিয়েছিল, তিন তালাক প্রথা রদ হলে কোরানের মাহাত্ম্যই ক্ষুণ্ণ হবে। তাতে বিপন্ন হতে পারে ইসলাম। কিন্তু শেষমেশ নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটেছে বোর্ড। তিন তালাক নিয়ে একের পর এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, যারা এর অপব্যবহার করছে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। এদিন এই মন্তব্যকে তুলোধোনা করলেন জাভেদ আখতার। তাঁর প্রশ্ন, তিন তালাকের আবার অপব্যবহার কী? তাহলে তো এবার শুনতে হবে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ বা বউ পেটানোর অপব্যবহার। অর্থাৎ, যে প্রথায় এমনিই নারী নির্যাতনের মুখে, তার ব্যবহার বা অপব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়? অপব্যবহার রুখলেও যে আসলে বোর্ড তিন তালাক প্রথা রাখার পক্ষেই সওয়াল করছে, তার বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন গীতিকার।

What is the meaning of “misuse of triple talaq” . Tomorrow we may hear of misuse of molestation. Misuse of rape misuse of wife beating .

