মধুর ভাণ্ডারকরকে খুনের চক্রান্তে ধৃত অভিনেত্রীর কারাদণ্ড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিয়োগ এনেছিলেন তিনি। সে অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল বলিপাড়া। এবার সেই মডেল-অভিনেত্রী প্রীতি জৈনই অভিযুক্ত হলেন পরিচালকের বিরুদ্ধে খুনের চক্রান্তে। মধুরকে হত্যার জন্য সুপারি দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

[ বিনোদ খান্নার শেষকৃত্যে অনুপস্থিত শাহরুখ-সলমনরা, ক্ষোভ ঋষির ]

২০০৪ সালে মধুর ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন এই মডেল-অভিনেত্রী। সিনেমায় সুযোগ করিয়ে দেওয়ার নামে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে দাবি ছিল তাঁর। ঠিক তার পরের বছরই পরিচালককে খুনের সুপারি দেন তিনি। যোগাযোগ করেন গ্যাংস্টার অরুণ গাওলির সহযোগী নরেশ পরদেশির সঙ্গে। তাঁকে ৭৫ হাজার টাকাও দেন। কিন্তু নরেশ পরিচালককে খুন না করলে টাকা ফেরত চান অভিনেত্রী। এ সময়ই পুরো ঘটনা জানতে পারেন গ্যাংস্টার অরুণ। তিনি পুলিশকে পুরো বিষয় জানান। এদিকে ২০১২ সালে মধুরকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় আদালত। অন্যদিকে প্রীতির দোষ প্রমাণিত হয়। তারপরই তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। খুনের চক্রান্তে সহযোগী হওয়ার কারণে নরেশ পরদেশি ও শিবরাম দাসকেও তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়।

অবশ্য এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পরিচালক। জানিয়েছেন, কিছু কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও কথা না বলাই ভাল। জীবন এভাবেই এগিয়ে যায়।

Somethings are better left unsaid! Somethings are better left as they are. Life moves on, so have I.

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) April 28, 2017