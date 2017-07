‘অযোগ্য মোদি সরকার পরিকল্পনা ছাড়াই জিএসটি চালু করছে’

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মাঝরাতে সরকারের জিএসটি চালুর উৎসব বয়কট করেছে কংগ্রেস। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন রাহুল গান্ধী। মোদি সরকারকে অযোগ্য ও অসংবেদনশীল বলে অভিহিত করলেন তিনি। কংগ্রেস সহ-সভাপতির অভিযোগ, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স চালু করছে বর্তমান সরকার। আর এর ফল ভুগতে হবে কোটি কোটি ভারতবাসীকে।

But like demonetisation,GST is being executed by an incompetent&insensitive Govt w/o planning foresight &institutional readiness #GSTTamasha — Office of RG (@OfficeOfRG) June 30, 2017

রাহুলের দাবি, প্রথম থেকেই ভারতে জিএসটি চালুর পক্ষে থেকেছে কংগ্রেস। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এতবড় দেশে তা প্রয়োগের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রয়োজন। অথচ মোদি সরকার নাম কেনার জন্য তা না করেই তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করতে চলেছে। এর ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষsর চিন্তা বেড়েছে। আর ভোগান্তি হবে তাঁদেরই। এই সমস্ত কিছুই হবে বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতার অভাবে।

Unlike demonetisation, GST is a reform that @INCIndia has championed & backed from the beginning — Office of RG (@OfficeOfRG) June 30, 2017

India deserves a #GST rollout that does not put crores of its ordinary citizens, small businesses & traders through tremendous pain &anxiety — Office of RG (@OfficeOfRG) June 30, 2017

গত বছরের নভেম্বর মাসে মোদির এক নোট বাতিলের ঘোষণায় ঘুম উড়েছিল গোটা দেশের। কিন্তু সাধারণ মানুষ ধৈর্য ধরে সরকারের সঙ্গ দিয়েছিল কালো টাকা রুখতে। শুক্রবার মাঝরাতেও জেগে থাকবে প্রায় গোটা ভারত। কারণ ফের পরিবর্তন আসতে চলেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। এক দেশ, এক কর ব্যবস্থার সূচনা করছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল ও সিপিএমও বয়কট করেছে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। কিন্তু বিরোধী ঐক্য ভেঙে জিএসটি সমর্থন করেছেন নীতিশ কুমার। অবশ্য তিনিও উপস্থিত থাকছেন না এই অনুষ্ঠানে। তাঁর বদলে জেডিইউয়ের তরফে উপস্থিত থাকবেন বীজেন্দ্র যাদব।

