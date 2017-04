থমথমে অভয়পুরের অপেক্ষা, ওই বুঝি তেরঙ্গায় মুড়ে এল অরূপের দেহ

পলাশ পাত্র, তেহট্ট: হাতে বেশি সময় নেই। আষাঢ়েই বোনের বিয়ে। রবিবার সকালে তাই ফোনে দাদাকে বলেছিল হোয়াটসঅ্যাপে যেন বিয়ের কার্ডের একটা ছবি পাঠায়। ছুটির আবেদনের জন্য কাজে লাগবে। বাড়ির লোকের সঙ্গে সেটাই শেষ কথা। ছোট ভাইটার গলার আওয়াজ যে আর কোনও দিনও শুনতে পারবেন না তা ভাবলেই ডুকরে কেঁদে উঠছেন করিমপুরের অভয়পুরের পূর্বপাড়ার অনিমেষ কর্মকার। মা চন্দনাদেবী তো আছাড়িবিছাড়ি করে কেঁদে চলেছেন। থেকে থেকেই জ্ঞান হারাচ্ছেন। বাবা অসিত কর্মকারেরও চোখ-মুখ শোকজর্জর। থমথমে অভয়পুরের অপেক্ষা, তেরঙায় মুড়ে ওই বুঝি গাঁয়ে ঢুকল সেনা জওয়ান অরূপ কর্মকারের নিথরদেহ।

#WATCH: Wreath laying ceremony of 25 CRPF personnel who lost their lives in #Sukma Naxal attack in Raipur, Chhattis… https://t.co/Yo2etsyXMg

— ANI (@ANI_news) April 25, 2017